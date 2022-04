Gallipoli, droga e 10mila euro in contanti: un arresto

Droga e 10mila euro in contanti: scatta l'arresto a Gallipoli. Nel primo pomeriggio di ieri è stato notato dagli agenti del commissariato, G.F., 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, che passeggiava nella centrale via XX settembre. Dal successivo controllo sulla persona sono stati trovati e sequestrati oltre ad una dose di marijuana di circa 2 grammi, 210 grammi di hascisc.

La droga

La droga si trovava all'interno del borsello dell'uomo ed era suddivisa in due parti: una bustina di circa tre grammi ed un involucro di oltre 200 grammi. Nella successiva perquisizione domiciliare i poliziotti hanno poi scovato la somma di 10.035 euro suddivisi in banconote di diverso taglio e numerose dosi già confezionate e pronte alla vendita di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di altri 13 grammi di marijuana e 38 di hashish.

La sostanza e la somma di denaro sono state sequestate e l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, come disposto dal pm di turno, messo agli arresti domiciliari.