Salento, ritrova un borsello con 400 euro in contanti e lo restituisce alla proprietaria. «Avevo prelevato per pagare le bollette»

Ha ritrovato un borsello con 400 euro in contanti all'interno e lo ha consegnato ai carabinieri. Una storia di onestà e di correttezza arriva da Taurisano, in provincia di Lecce. Un 63enne del posto ha rinvenuto il borsello lungo una strada, e si è subito recato presso gli uffici della locale stazione dei Carabinieri, per consegnare il tutto. I carabinieri sono riusciti a risalire alla proprietaria: una maestra in pensione, che è stata immediatamente contattata ed invitata presso la sede dove ha formalizzato lo smarrimento, avvenuto poche ore prima.

La donna aveva prelevato la somma per il pagamento di alcune bollette. Tanta la gratitudine nei confronti del 63enne e dell'Arma.