Ladri nella notte nell'azienda ortofrutticola: rubati tre trattori, due transpallet e due camion

Sono entrati nel deposito, dopo aver forzato l’ingresso, e ne sono fuggiti con tre trattori, due transpallet e due camion, usati per trasportare i mezzi rubati. Ancora una volta, mezzi di lavoro vitali per le operazioni quotidiane, di un’azienda specializzata nella commercializzazione, produzione ed esportazione di prodotti ortofrutticoli freschi, sono finiti nelle mani di bande di criminali.

Il furto nella notte

Il furto, questa volta, è avvenuto a sud di Bari, a Polignano a Mare, ai danni della Puglia Green, in contrada Locosantissimo, poco dopo le 4 della notte fra lunedì e martedì scorsi. Per quanto non fossero particolarmente nuovi, il valore della refurtiva è piuttosto elevato. Si dovrebbe aggirare, infatti, attorno ai 100mila euro.

Sul posto, una volta scoperto il furto, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. I militari hanno ascoltato la titolare della ditta e sono adesso a caccia di ogni ulteriore dettaglio utile alle indagini. Partendo dalla visione delle videocamere di sorveglianza.

Potrebbe essere furto su commissione

Si tratta, senza dubbio, di uno dei tanti furti su commissione, svolti da “professionisti” del settore. Specializzate sono soprattutto bande del nord della Puglia, come dimostrano altri episodi, recenti e non. Proprio nella notte fra il 9 e il 10 maggio, un altro caso clamoroso, per l’entità del danno. Quattro grossi mezzi, infatti, sono stati sottratti alla Favuzzi Group, a Molfetta. Di un escavatore e di un bobcat si sono perse completamente le tracce. Mentre un altro escavatore, caricato su un camion con rimorchio, è stato recuperato dai carabinieri sulla strada statale 16 bis, nei pressi dello svincolo Molfetta nord, in direzione Foggia.

E dunque, che anche la pista del furto a Polignano conduca verso le stesse zone? Le ipotesi sono essenzialmente due: una che i mezzi vengano ricettati e riciclati all’estero e l’altra che possano servire per altri furti. Per esempio, per sradicare bancomat o casse continue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA