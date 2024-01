​Schiacciata da un cassone di frutta mentre era a lavoro: una donna trasportata in codice rosso in ospedale

Un infortunio sul lavoro si è verificato all’alba di oggi a Mesagne in un capannone in contrada Paolini in cui ha sede un’azienda agricola di vendita all’ingrosso di frutta e verdura. Per cause ancora in fase di indagini da parte della polizia di Stato e degli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) di Brindisi una dipendente, di 59 anni, è stata investita da un cassone di frutta caduto da un muletto.

La dipendente è rimasta schiacciata al suolo.

Subito sono intervenuti i colleghi che hanno rimosso il cassone. È stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti gli uomini del commissariato di polizia di Mesagne e un’equipe di soccorritori del 118.

I dettagli

La donna, che era vigile, è stata trasferita d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi. Qui è stata sottoposta a esami diagnostici e strumentali che hanno escluso patologie gravi riportate nello schiacciamento. Resta, in ogni modo, un politrauma. Per questo motivo è stata trattenuta in osservazione.

In azienda gli ispettori dello Spesal hanno avviato le indagini coadiuvati dai colleghi della polizia di Stato.

L’episodio si è verificato alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 6. L’azienda in questione si trova in contrada Paolini, lungo la vecchia via per Brindisi. Un capannone moderno, già proprietà del conservificio Orto del Levante, oggi una parte in affitto all’azienda agricola che commercializza a livello nazionale i prodotti a chilometro zero del territorio. Un’azienda seria, leader nel suo campo, che opera su Mesagne da diversi anni.

Di primo mattino nel capannone sono iniziati i lavori di movimento dei cassoni pieni di prodotti da caricare sui camion da inviare ai mercati generali locali e nazionali. Pertanto un muletto stava prendendo i bins ( i grandi cassoni in polietilene) e li stava preparando per il carico, quando a un tratto, per cause ancora in fase di indagine, un cassone si è sfilato dalle forche che lo imbracavano ed è caduto. A pochi metri vi era una dipendente che stava svolgendo lavori di selezionamento dei prodotti presenti in azienda. Il cassone dal peso a pieno carico di circa 250 chilogrammi ha investito la signora che è rimasta schiacciata. Immediatamente i colleghi e il mulettista sono corsi per liberarla dal peso che non la faceva respirare. Tuttavia, la donna, pur essendo vigile, accusava dolori in tutto il corpo e non riusciva a muoversi.

Pertanto, è stata allertata la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’equipe di soccorritori. Contestualmente è stata allertata la polizia. Una Volante ha raggiunto il luogo dell’incidente. Intanto, la lavoratrice è stata condotta in codice rosso presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Qui è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici e strumentali.