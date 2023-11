Incendio nell'azienda florovivaistica: serra a fuoco e danni ingenti

Grosso incendio tra Collemeto e Galatina con danni ingenti per un’azienda florovivaistica.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato due serre distruggendo piante, vasi e piccole attrezzature agricole contenute all’interno. I danni ammontano a diverse migliaia di euro.

L'allarme dei contadini

L’allarme lanciato dai proprietari e da alcuni contadini della zona ha richiamato sul posto 4 unità dei vigili del fuoco, due da Lecce e due da Gallipoli, intervenute per domare le fiamme. I caschi rossi hanno dovuto lavorare oltre un’ora per domare le fiamme, visibili anche sulla statale 101, e mettere in sicurezza la zona, evitando così danni ulteriori a strutture e persone. Verifiche in corso per analizzare le possibili cause del rogo.