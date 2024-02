Le 100 migliori aziende di vending in Italia: al primo posto una salentina

La Pellegrino Vending al primo posto nella top ten delle 100 migliori imprese italiane nel settore del vending. La società salentina, leader nella distribuzione automatica, con sede a Zollino nella Grecìa Salentina, è tra le migliori in Italia per rendimento e fatturato: ad affermarlo è uno studio pubblicato su una delle più importanti riviste del settore.

La Pellegrino Vending con un giro d'affari di 7.629.000 e un trend in crescita del 13% di euro primeggia tra i colossi del settore vending italiano. A dirlo lo studio pubblicato nel numero di dicembre dalla rivista "Vending Magazine" e condotto da Cerved Group - leader nell'ambito del Big Data Management e della Business lnformation, una delle principali agenzie di rating in Europa che ha analizzato i dati di bilancio, riferiti all'anno 2022, di circa 150 imprese di gestione Srl e Spa depositati presso Infocamere.

I numeri

Si conferma l'azienda "best" anche nel 2022 con il 42,67 %, la Pelllegrino Vending è al primo posto nella classifica delle 100 migliori imprese del vending in Italia rapporto percentuale Ebitda fatturato. L'incidenza dell' Ebitda sul fatturato è ritenuto l'indicatore più significativo dello stato di salute delle aziende del settore. L'azienda salentina brilla tra "le imprese non collegate ai perimetri societari dei grandi gruppi", come afferma la nota rivista. La buona performance la vede al secondo posto delle migliori dieci nel rapporto tra percentuale risultato netto e fatturato ed è in posizioni al vertice delle classifiche nei diversi criteri considerati dallo studio.

Da oltre trent'anni, la Pellegrino Vending si occupa nel Salento e nelle province di Brindisi, Taranto e Bari dell'installazione, in strutture pubbliche e private, di macchine per l'erogazione di bevande calde, fredde e snacks. Un business, sviluppato nel corso degli anni, che ha origini dal lavoro di distribuzione di prodotti porta a porta del padre di Giovanni, Salvatore ed Antonio.

Da piccola realtà locale è cresciuta espandendosi sempre più sino a superare colossi italiani del settore.

«È un riconoscimento importante soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo - afferma Giovanni Pellegrino- amministratore unico della Pellegrino Vending -. Una grande soddisfazione per noi vedere il nome della nostra azienda in cima alle classifiche, tra i colossi italiani del settore vending. È certamente il risultato di un impegno costante in tutti questi anni e di tutti, nostro e dei nostri collaboratori, da sempre impegnati con l'unico obiettivo di fare bene in un settore certamente complesso. Siamo fermamente convinti che quello che si fa occorre farlo bene, per questo sin dall'inizio abbiamo puntato sulla qualità dei prodotti e sul nostro servizio clienti. Questo ci ha permesso di distinguerci e di fare la differenza. Per noi è stato fondamentale anche l'utilizzo di un'applicazione ideata da mio fratello Antonio e testata da noi in azienda e ora usata in tutt'Italia. Un gestionale aziendale - spiega - totalmente in cloud che attraverso una piattaforma semplice e intuitiva, permette di raggiungere in modo sostenibile determinati obiettivi, azzerando i costi e le perdite e migliorando i risultati».

Le top 100 del vending in Italia, nel 2022, hanno fatto registrare ricavi sopra il 1,3 miliardi con una crescita del 10,5%. Anche nel Salento il settore è in forte aumento, sono diversi i distributori automatici h24 installati nei vari comuni che stanno ridisegnando gli spazi e l'immagine stessa del vivere la città. Luoghi di aggregazione soprattutto di giovani che si ritrovano vicino ai distributori per socializzare tra uno snack e una bibita fresca. Un'alternativa sicura alle tradizionali attività commerciali durante la pandemia e oggi in forte crescita come testimoniano i numeri e il successo dell'azienda salentina.