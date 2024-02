Rifiuti speciali conferiti in una discarica dismessa per non pagare l'ecotassa: sanzioni da 1,6 milioni per un'azienda

Per quasi un anno, dall'ottobre 2020 al settembre 2021, un'azienda di Massafra, in provincia di Taranto, avrebbe conferito 16 mila tonnellate di rifiuti speciali in una discarica dismessa dal 2008. Un conferimento illecito - secondo quanto è emerso dalle indagini della Guardia di finanza - per evitare da parte dei titolari dell'impresa, che opera nel settore del recupero e del riciclaggio di cascami e rottami, il mancato pagamento di oltre 400 mila euro relativo all'Ecotassa. Si tratta di un tributo speciale da corrispondere alla Regione per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, evaso, secondo l'accusa, in questo caso dalla società ionica che avrebbe utilizzato una discarica da anni non più attiva. Il mancato rispetto della normativa nell'ambito del conferimento di rifiuti speciali, inoltre, ha determinato anche sanzioni ammnistrative per oltre 1,6 milioni di euro a carico dell'azienda.