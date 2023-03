Entrano in un'azienda agricola e tentano il furto di un escavatore: due arresti

Sono indagati del furto di due mezzi a un’azienda agricola del territorio. I carabinieri di Andria hanno sorpreso due persone in contrada Zagaria mentre manomettevano un escavatore posizionato su un furgone cassonato, entrambi rubati. La compagnia ha così eseguito gli ordini di misura cautelare degli arresti domiciliari, riconoscendo «gravi indizi di colpevolezza» ai due coinvolti.



All’arrivo dei militari uno degli indiziati per ricettazione si stava occupando dell’escavatore con delle chiavi da lavoro, mentre l’altro a terra fungeva da “palo”. Appena le forze dell’ordine si sono avvicinate a piedi, i due hanno cercato la fuga ma, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati grazie all’intervento di altri agenti a supporto. Oltre ai veicoli poi restituiti, sono stati sequestrati cavi elettrici che collegavano la batteria del camioncino a quella dell’escavatore e una valigetta di colore nero con attrezzi di vario genere, compresi chiavi e grimaldelli. Sono ancora in corso le indagini preliminari sull’accaduto: l’eventuale colpevolezza sui reati contestati sarà accertata in sede di processo fra le parti.

L. Fer.

