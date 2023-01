Furto con spaccata nell'azienda agricola: i ladri scappano con prodotti e cassa. Danni da quantificare

Furto con spaccata nella notte tra lunedì e martedì ai danni di Farmagricola, un'azienda che vende prodotti per l'agricoltura sulla strada provinciale che conduce da Leverano a Porto Cesareo.

I ladri hanno agito indisturbati da mezzanotte alle 4

I ladri, molto probabilmente professionisti del settore, hanno agito quasi indisturbati da dopo la mezzanotte alle 4, il tempo necessario per praticare il foro con un piccone o qualche altro arnese di scasso, penetrare nel negozio e fare razzia dei prodotti più costosi e del registratore di cassa.

I tre, con il volto coperto dal passamontagna, hanno agito indisturbati, distruggendo le telecamere interne ed i sensori dell'allarme che ha comunque suonato, ma i proprietari non sono riusciti a raggiungere l'attività in tempo per frenare la razzia. Dal negozio sono stati trafugati diversi antiparassitari e fitofarmaci, con bottiglie che arrivano a costare centinaia di euro, e tutte le motoseghe in dotazione.

Danni da quantificare

Un danno materiale ed economico ingente che è ancora in fase di valutazione e di stima. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione di Leverano che hanno avviato le indagini del caso. Dalle videocamere di sorveglianza la speranza di riuscire ad individuare i responsabili del colpo