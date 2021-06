Lecce, furto nell'azienda agricola: due malviventi in fuga con 13 quintali di fertilizzante. A Lequile a fuoco l'auto di un imprenditore

Furto di 13 quintali di fertilizzanti, questa notte a Lecce, nella ditta Pascariello Agricoltura della zona industriale. Dai filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza, gli agenti della Polizia scientifica della Squadra Mobile e Volanti, hanno potuto vedere due persone entrate nell'azienda e portare via il materiale. Le indagini, quindi, sono volte a identificare i volti delle due persone inquadrate dagli occhi elettronici.

Incendio doloso, nella notte, a Lequile, dove la Tucson di un imprenditore 27enne, P.S., socio impresa pulizie, ha preso fuoco mentre era in sosta in via Basento. L'auto è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme e, dai primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco, si tratta di un rogo doloso.