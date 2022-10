Furto nell'azienda agricola: rubati due mezzi a Libera Terra

Furto nell’azienda agricola di Libera Terra a Mesagne, in provincia di Brindisi. Questa notte alcuni individui sono penetrati all’interno del piazzale e hanno trafugato un furgoncino e una macchina per pulire le olive. La scoperta è stata fatta al mattino dagli operai che si sono recati in azienda per lavorare e non hanno trovato i mezzi.

Le indagini

È stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e del commissariato di Mesagne. Le indagini sono in corso e tendono ad escludere il gesto dimostrativo verso l’istituzione di Libera quanto un furto di attrezzatura agricola da rivendere sul mercato nero.