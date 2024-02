Contanti non dichiarati nascosti nel camion in partenza per l'Albania dal porto di Bari: sequestrate le banconote

Contanti non dichiarati, al porto di Bari sequestrati 76mila euro. In un camion pronto a imbarcarsi dal porto di Bari per l'Albania aveva nascosto contanti non dichiarati per poco più di 162mila euro. A insospettire i finanzieri e i funzionari di Bari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che hanno controllato il mezzo è stato il comportamento del conducente, "particolarmente irrequieto", nonostante la documentazione del carico riportasse solo piastrelle e vino.

Controlli più approfonditi, condotti anche dalle unità cinofile anti-valuta della Finanza, hanno però permesso di recuperare prima una mazzetta di banconote da 10mila euro, nascosta in un doppiofondo ricavato nell'area del cambio del camion.

In un cartone con bottiglie di vino sono poi stati scoperti gli altri contanti. La metà delle banconote recuperate oltre il limite di 10mila euro, oltre 76mila euro, sono dunque state sottoposte a sequestro amministrativo per violazione delle normative valutarie riguardanti gli obblighi di dichiarazione doganale del trasporto di valuta.