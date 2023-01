Sorvegliato speciale in giro con 5mila euro in contanti: soldi sequestrati ma il giudice glieli restituisce

Contanti in tasca per 5mila euro? Non è possibile sequestrarli se i reati contestati non si occupano di banconote e simili. È così che il Tribunale del Riesame di Lecce (Pia Verderosa, Giovanni Gallo, Antonio Gatto), condividendo le tesi dell’avvocato Paolo Cantelmo, ha disposto la restituzione di una somma pari a 4.900 euro trovata in tasca a un uomo "sorvegliato speciale" e indagato per oltraggio a pubblico ufficiale. Per aver minacciato e rivolto frasi offensive ai poliziotti che lo avevano sottoposto a una perquisizione lo scorso 22 dicembre.

La motivazione



Per i giudici: «Manca la motivazione su un nesso di derivazione tra la somma in sequestro e i reati contestati». I 5mila euro sono quindi stati restituiti all’avente diritto.