Scoperto con droga e contanti in casa: 36enne arrestato per spaccio

I Carabinieri della Stazione di Casalnuovo Monterotaro in provincia di Foggia a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno sorpreso un 36enne, da oltre 10 anni residente in Italia, in possesso di circa 40 grammi di droga del tipo marijuana, oltre a 5mila euro in contanti e materiale atto al confezionamento delle singole dosi. Lo stupefacente ed il denaro sono stati posti sotto sequestro.

Al termine delle relative formalità l'uomo è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari. L'arresto è stato convalidato e l'indagato è stato collocato ai domiciliari.