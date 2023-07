Sciopero della fame contro le cartelle dei consorzi di bonifica: la singolare protesta del consigliere

Sciopero della fame contro le cartelle di pagamento inviate dai consorzi di bonifica. È la clamorosa protesta avviata questa mattina dal consigliere comunale di Puglia Popolare di Collepasso Salvatore Perrone contro il consorzio "Ugento-Li Foggi" che in questo modo vuole attirare l’attenzione delle istituzioni «verso un problema che attanaglia migliaia di piccoli proprietari terrieri che vedono i loro poderi devastati dalla xylella e sono costretti a pagare la tassa ai Consorzi di bonifica per servizi mai resi. Diciamo no alle cartelle di pagamento», spiega il consigliere Perrone.