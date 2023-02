Salento, insulti sessisti e minacce in diretta su Facebook: «Domani prendo a schiaffi la sindaca»

«Domani mattina la prendo a schiaffi sul Comune». Scoppia la bufera a Collepasso per le parole pronunciate dal consigliere di opposizione (nonché ex sindaco ed ex assessore provinciale) Salvatore Perrone contro la sindaca Laura Manta nel corso di un comizio tenuto dai consiglieri di minoranza. Le parole sono finite in un video che, condiviso sui social, ha scatenato l'indignazione di tanti sostenitori del primo cittadino.

La minaccia: «Domani mattina la prendo a schiaffi»

«Domani mattina poi verificherò se la richiesta della sindaca o di questa amministrazione è arrivata dopo la mia o prima, perché se è arrivata dopo la mia, domani mattina la prendo a schiaffi sul Comune, in presenza di persone, perché a 'sto punto sta esagerando questa signorina o signoretta di Collepasso». Queste le parole pronunciate da Perrone durante il comizio. E, ancora: «Lei sembra che gode come donna quando fa querele, non gode mai, soltanto quando fa querele gode, ha quella goduria...».

La sindaca: «Spettacolo volgare e osceno»

Un attacco che non ha mancato di suscitare la reazione della sindaca, che su Facebook, al temine del comizio, ha esternato tutto il suo disappunto, trovando il sostegno di decine di amici e concittadini. «È da poco terminato il pubblico comizio tenuto dai 4 consiglieri di opposizione», si legge nel post. «Una opposizione ormai sempre più unita negli atteggiamenti e nei toni, tanto da voler condividere insieme la piazza. Credevo volessero parlare di politica, di comunità, di programmi, di Collepasso. Niente di tutto questo! Questa sera è andato in scena uno spettacolo volgare e osceno. Un continuo di offese sessiste e violente, ovviamente solo perché sono una donna! Tra le minacce del consigliere Salvatore Perrone di prendermi a schiaffi domani mattina vicino a tutti a esternazioni sessiste scomposte, fuori luogo e che nulla hanno a che vedere con il mio ruolo politico».

«Da sindaco - si legge ancora nel post - questa sera mi sento di lanciare un messaggio forte e chiaro a tutti i ragazzi ma soprattutto a tutte le ragazze: non dovete avere paura di esporvi, di impegnarvi, di farvi valere nel mondo della scuola, nella società, nel mondo del lavoro. Ci sarà sempre qualche cafone e povero di spirito che proverà ad umiliarvi quando non avrà altri argomenti per attaccarvi».