Perde il controllo dello scooter e si schianta provinciale: morto un 25enne

Un ragazzo di 25 anni è morto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato durante la notte in provincia di Brindisi sulla Ostuni- Martina Franca, in contrada Certosa. Il 25enne Ivan Pepe di Ostuni era in sella al suo scooter, un Piaggio Beverly, quando per cause in corso d'accertamento della polizia stradale ha perso il controllo del mezzo impattando violentemente contro l'asfalto. Vano ogni tentativo dei sanitari giunti sul posto di rianimare il ragazzo. Non ci sono altri mezzi coinvolti nell'incidente.