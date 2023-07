Incidente tra auto sulla Statale: uno dei feriti è morto nella notte

È morto nella notte uno degli automobilisti coinvolti nel grave incidente avvenuto ieri mattina sulla statale 274 Gallipoli-Leuca, all'altezza di Gemini di Ugento. Matteo Palese, 35enne di Presicce-Acquarica, era ricoverato al “Ferrari” di Casarano, ma il suo cuore ha cessato di battere. Troppo gravi le lesioni riportate nello schianto: tutti i tentativi dei medici di strapparlo alla morte, compresi i due interventi che ha subito, si sono rivelati inutili.

L'incidente ieri mattina

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri ed ha coinvolto la Volkswagen Golf Plus guidata dal 35enne e il furgone di un’azienda di Casarano operante nel settore dell'impiantistica.

Per cause ancora in corso di accertamento, tra i due mezzi c'è stato un violentissimo impatto frontale. È rimasta coinvolta, in modo più lieve, anche una terza auto. Sul posto intervenuti i sanitari 118 con diverse ambulanze, gli agenti della polizia locale di Ugento e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Casarano. Il 35enne è purtroppo deceduto in ospedale dopo alcune complicazioni sopraggiunte nella notte.

Spetterà agli agenti della polizia locale, diretti dal comandante Chiara Verter, ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro su disposizione del magistrato di turno.

Il dolore del paese

Matteo Palese e la sua famiglia sono molto conosciuti e stimati ad Acquarica. Il padre Luigi, ex impiegato comunale e già presidente della protezione civile, è molto impegnato nel sociale, mentre la madre è stata una stimata operatrice della farmacia del paese. Per l'intera comunità, quello di oggi è stato un risveglio amaro.