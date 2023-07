Incidente tra auto e moto, una donna in ospedale

Due feriti nell'incidente stradale sulla SP.7 tra Lecce e Arnesano, che ha coinvolto un'auto e una moto. Ad avere la peggio nell'impatto i due in sella al mezzo a due ruote. In particolare la donna, rimasta incastrata sotto l'auto, a seguito dello scontro, è stata trasportata in codice rosso per dinamica in ospedale a Lecce. Presa in cura dai sanitari del pronto soccorso, è risultata in condizioni non gravissime e non corre pericolo di vita.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia locale di Lecce.