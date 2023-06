Cinque nuovi parroci per l'arcidiocesi di Lecce: ecco chi sono

Il monsignor Michele Seccia, arcivescovo metropolita della diocesi di Lecce, ha nominato cinque nuovi parroci. L'occasione per la comunicazione, a cui seguiranno altre nelle prossime settimane, è la Giornata di santificazione del clero, celebrata questa mattina nell'Oasi Madonna di Roca.

Le nomine

- Alle chiesa matrice di San Pietro in Lama, arriva Don Massimiliano Mazzotta, 54 anni, sacerdote dal 29 giugno 1996

- Il 41enne Don Michele Giannone, lascia la comunità di San Pietro in Lama per diventare parroco della chiesa matrice di Lequile. È sacerdote dal 30 settembre 2006.

- Subentra dopo Don Antonio Murrone alla parrocchia di San Massimiliano Kolbe a Lecce il 50enne Don Maurizio Ciccarese, sacerdote dal 1° luglio 2006.

- Per le parrocchie di Arnesano e Villa Convento arrivano rispettivamente Don Francesco Pesimena e Don Francesco De Matteis. Entrambi operavano già da un anno in qualità di amministratori parrocchiali.