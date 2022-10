Salento, incidente tra due auto sulla Provinciale: una persona trasportata in ospedale

Un incidente si è appena verificato sulla strada provinciale Arnesano-Lecce: due veicoli coinvolti, una Fiat Panda guidata da uno studente e una Fiat 126 che sopraggiungeva da Arnesano in direzione Lecce. La persona alla guida di quest'ultimo veicolo è stata trasportata in ospedale. Sono in corso i rilievi delle forze dell'ordine in questi minuti.