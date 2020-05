La vigilessa interrompe il funerale per chiedere i nomi dei presenti, la madre: «Inaccettabile persecuzione»

Ultimo aggiornamento: 12:44

Per più di qualcuno si è trattato di un eccesso di zelo per garantire il rispetto della legge in un momento di emergenza sanitaria. Per altri di una totale mancanza di rispetto del dolore. Fatto sta che a distanza di nemmeno un mese a Lecce si registra la seconda denuncia di atteggiamenti poco consoni da parte di agenti dei vigili urbani. Dopo il caso della vigilessa che fermò per un quarto d'ora un medico in emergenza, ieri è stato il caso del funerale di una trentunenne interrotto da un'agente del comando di polizia locale per ribadire la necessità di rispettare e regole. Il funerale era quello della 31enne Silvia Ghezzi , scomparsa dopo due anni di lotta con una malattia rarissima che non le ha lasciato scampo.Vista la situazione, la sua mamma, Domenica, aveva chiesto l’autorizzazione per togliere il limite di 15 persone, imposto nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alla fine si è raggiunto un compromesso, la funzione si sarebbe celebrata nel grande piazzale esterno dalla Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo, nel cimitero monumentale di Lecce. Così è stato, più o meno 15 persone hanno preso parte al funerale, con tutte le cautele del caso, compresa la distanza di sicurezza.Nel mezzo della funzione, però, una vigilessa avrebbe tenuto un comportamento definito dai parenti eccessivamente zelante, chiedendo ripetutamente e insistentemente ai presenti generalità e motivo della presenza al cimitero.«Sono rimasta senza parole - si è sfogata la donna su Facebook - quando mi ha chiesto, più volte, quanti fossero gli invitati. Ho risposto che era il giorno del funerale di mia figlia, non del suo compleanno, e che non avevo fatto alcun invito. Lo avevo soltando detto ai parenti più stretti, raccomandandomi di rispettare le regole». La vigilessa, secondo il racconto della donna, avrebbe anche interrotto la funzione per chiedere il rispetto delle distanze di sicurezza e nonostante i colleghi le consigliassero una maggiore discrezione vista la situazione, avrebbe continuato a richiedere le generalità. «Non è accettabile che avvenga tutta questa persecuzione durante la celebrazione della messa del funerale di mia figlia Silvia che ha già dovuto sopportare in vita atroci sofferenze e non trovare pace nemmeno nel cimitero durante il suo ultimo saluto da parte dei congiunti che educatamente erano a 3-4 metri uno dall'altro all'aperto; continuare imperterrita a disturbare per chiedere nome e cognome col taccuino in mano mentre il dolore per la perdita della figlia ti attanaglia è veramente deplorevole e squallido».Che le distanze fossero rispettate, d'altronde, si nota anche nelle foto pubblicate nel post su Facebook da Filippo Montinari, tra i tanti che in queste ore hanno espresso il loro disappunto per l'accaduto.