Silvia non ce l'ha fatta, morta dopo due anni di lotta

LECCE - Si è spenta oggi, dopo aver lottato per quasi due anni contro una rarissima malattia, Silvia Ghezzi, 31 anni, di Lecce. La ragazza si era ammalata nel giugno del 2018 ma quella che sembrava una banale gastroenterite da cui era guarita, non era che il preludio di un lungo e assurdo calvario che l'ha portata ad andare in coma e poi a risvegliarsi con una paralisi di quasi tutto il corpo, da cui l'intestino non si è mai ripreso. Sostenuta dalla madre, Mimma Colonna, che aveva avviato anche una racconta di fondi per poter frontegiare le ingenti spese mediche e di spostamento per curare la figlia, Silvia è stata ricoverata in diversi ospedali

italiani, soprattutto a Pisa, ma senza ottenere una diagnosi ben precisa: prima si era parlato infatti di encefalomielite acuta disseminata, poi di neuromielite ottica o Sindrome di Devic, poi di neuropatie delle piccole fibre. Ma il suo intestino era ancora ancora paralizzato così come la vescica e lei era allettata ormai da oltre un anno. «Patologie rarissime che non sono riconosciute e classificate dal Ministero Salute e per le quali - raccontava in un post disperato la madre della ragazza - non spettano farmaci, né aiuti». Lo scorso aprile, dopo un intervento all'intestino che sembrava riuscito, Silvia si preparava per raggiungere un Centro Specializzato fuori dall'Italia dove forse avrebbero potuto aiutarla ma le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate fino alla morte, arrivata nelle scorse ore. In tanti sui social hanno volto dirle addio, manifestando la loro vicinanza alla madre che in questi anni ha lottato al fianco della ragazza. La storia di Silvia aveva infatti scatenato una corsa alla solidarietà per permetterle di curarsi. Il tempo però purtroppo non è bastato.