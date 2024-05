Assume droga, danneggia casa e aggredisce i soccorritori: arrestato

Assume droghe e diventa violento impaurendo i familiari presenti in casa. Ma nonostante l'arrivo dei sanitari e dei poliziotti, un 26enne leccese già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’affidamento in prova, torna aggressivo e dopo aver urlato all'indirizzo dei soccorritori si scaglia contro. Il ragazzo in stato di agitazione aveva già danneggiato diversi mobili e uno specchio all'interno dell'abitazione.

L'intervento dei poliziotti

L'episodio si è verificato ieri sera a tarda ora in città.

I poliziotti, con non poche difficoltà sono però riusciti a vincere la resistenza del 26enne, che ha tentato invano di barricarsi all’interno delle stanze, rendendolo inoffensivo sia verso sé stesso che verso i soccorritori presenti. Una volta affidato alle cure del 118, i poliziotti hanno rinvenuto nella stanza del giovane, oltre a residui di cocaina, due roncole, due pugnali con fodero, due coltelli a serramanico e un tirapugni con lame.

Completate le procedure di rito il 26enne è stato condotto in carcere a Lecce con l'accusa di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi dell’affidamento in prova ai servizi sociali.