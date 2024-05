"Coltivare il pensiero divergente nell’era dell’intelligenza artificiale": il convegno

Il pensiero divergente e lo sviluppo tecnologico sono i temi al centro dell'evento “Pensiero Divergente nell’era dell’IA.: creatività, evoluzione e inclusione”, organizzato da Luminescence Aps, Associazione di Promozione Sociale, patrocinato dalla Provincia di Lecce - Salento D’Amare, domani 25 maggio alle ore 10, presso l’ex Monastero degli Olivetani – Sala Chirico, moderato da Luigi Carlucci, tesoriere dall’associazione.

Il programma

L’apertura dei lavori, prevista per le ore 10:00 vedrà i saluti istituzionali da parte del Presidente della Provincia, Stefano Minerva e del Presidente dell’Associazione Luminescence, Antonio Del Prete. Interverranno Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico, digitale, energia, innovazione e politiche giovanili della Regione Puglia, che presenterà i programmi della Regione sulle professionalità emergenti nell’ambito dell’intelligenza artificiale; Lucrezia Cavallo, Dirigente Psicologa presso il Centro di Psichiatria e Psicoterapia dell'infanzia e Adolescenziale del DSM Asl Lecce, che proporrà un lettura sull’impatto psicologico e relazionale delle nuove tecnologie; Antonino Salsone, esperto in diritto commerciale e societario, che parlerà del pensiero divergente nello sviluppo della società moderna; Fabrizio Benvenuto, Presidente IAMCP Italia, che illustrerà l’evoluzione dell’I.A. attraverso i big data e la realtà aumentata, e Daniele Manni, docente presso l'Istituto "Galilei-Costa-Scarambone" di Lecce, che proporrà la visione della scuola studente-centrica che si avvale del contributo delle nuove tecnologie per lo sviluppo individuale.

Al termine dell’evento verrà presentato il bando di concorso per gli studenti delle scuole superiori di Lecce, sul tema “Intelligenza Artificiale e suoi risvolti” con l'assegnazione di 3 borse di studio da parte dell’associazione promotrice.