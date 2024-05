Quarantasei imputati, compreso l’ex sindaco di Statte Francesco Andrioli, e una sfilza di contestazioni, tra le quali spiccano quelle di mafia e scambio elettorale politico mafioso. Con appello dinanzi al giudice delle udienze preliminari di Lecce già fissato per il prossimo 30 settembre.

Sono questi i numeri con i quali l’inchiesta denominata “Dominio” si appresta a giungere al vaglio del gup Valeria Fedele, nell’udienza di fine settembre che si terrà nell’aula bunker del capoluogo salentino.

All’attenzione del magistrato giungerà la corposa richiesta di rinvio a giudizio con la quale il pubblico ministero della Dda Stefano Milto De Nozza ha definito l’indagine deflagrata a gennaio con una pioggia di arresti che sconvolse la cittadina di Statte. Quel giorno l’ex borgata di Taranto si svegliò sotto i colpi di un vero e proprio terremoto giudiziario che decapitò l’amministrazione comunale.

In carcere finirono l’oramai ex primo cittadino Francesco Andrioli e due assessori della sua giunta. Tutti, peraltro, si dimisero dopo l’interrogatorio di garanzia.

L'inchiesta

Nella retata messa a segno dai militari della Guardia di Finanza, guidati dal comandante provinciale, il colonnello Massimiliano Tibollo, però, rimasero intrappolati anche i presunti vertici di un sodalizio mafioso che avrebbe imposto la sua legge a Statte e che avrebbe fatto capo al 50enne Davide Sudoso.

Il clan, secondo le contestazioni formulate dal pm dell’antimafia, avrebbe raccolto l’eredità delle consorterie storicamente arroccate nella cittadina, riuscendo ad influenzare anche la vita amministrativa e le consultazioni elettorali. Un vero e proprio “Dominio”, di qui il nome dell’inchiesta, che si sarebbe concretizzato nel supporto che la cosca avrebbe fornito all’ex primo cittadino in occasione delle elezioni nelle quali Andrioli conquistò il suo secondo mandato di sindaco. Un successo indiscutibile che, però, sarebbe stato inquinato dalle manovre e dal sostegno del clan. Un aspetto dell’indagine che è rappresentato dalla contestazione di scambio elettorale politico mafioso che aleggia sul capo di Andrioli, del dirigente dell’Amiu Rocco Scalera e di altri otto imputati.

Le accuse

Solo uno dei capi di imputazione, al quale vanno sommati quelli di associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori, estorsione e detenzione illegale di armi, ovviamente ipotesi di reato contestate a vario titolo ai numerosi imputati. Sono quarantasei, alla fine, le persone che ora rischiano il rinvio a giudizio. Ventinove, invece, i provvedimenti restrittivi eseguiti a gennaio dai finanzieri di Taranto con il supporto dei colleghi del servizio centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata.

Quel giorno per 25 imputati si spalancarono le porte del carcere, mentre tre finirono ai domiciliari. Alla tempesta di manette sfuggì un presunto trafficante di droga, arrestato successivamente a Napoli mentre cercava di salire su un aereo. Le Fiamme Gialle, inoltre, eseguirono un sequestro preventivo di beni per un valore 6,4 milioni di euro.

Sudoso, indicato come il reggente della consorterie e i sette complici accusati di associazione mafiosa, secondo gli inquirenti, avrebbero gestito il redditizio business della droga, ma non solo, a Statte e anche nella vicina Crispiano.

Tra il 2020 e il 2021, il clan, con disponibilità di armi, però, si sarebbe infiltrato pesantemente nel tessuto economico, sociale e politico della cittadina. La consorteria è accusata di aver condizionato le elezioni amministrative di Statte nell’ottobre del 2021, spingendo il sindaco Andrioli al suo secondo mandato. In cambio gli uomini del clan avrebbero ottenuto denaro, buoni pasto, schede carburanti, biglietti per le giostre e l’impegno a favorire imprese compiacenti.

Un quadro fosco che a fine settembre giungerà al bivio dell’udienza preliminare che si terrà a Lecce.