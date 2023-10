Incidente sulla statale 379: il bilancio è di due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla statale 379 all'altezza di Torre Canne lungo la corsia per Brindisi. A rimanere coinvolte due auto: una Jeep e una vecchia Renault 5.

Il bilancio

A rimanere ferito è stato il conducente di quest'ultima auto letteralmente distrutta nel forte impatto. Sul posto oltre ad una ambulanza del 118, che ha soccorso il ferito, e alle forze dell'ordine, per i rilievi di rito, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, che ha messo in sicurezza l'intera area e le auto bonificando gli impianti elettrici e del carburante dei mezzi onde evitare eventuali inneschi.

Il conducente della Renault è stato portato all'ospedale Perrino di Brindisi ma non in condizioni gravi. Lievemente feriti gli occupanti dell'altro mezzo che non hanno comunque avuto necessità di essere portati in ospedale.