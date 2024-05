Schianto tra due macchine al bivio, tre persone in ospedale

Tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina sulla strada che collega Manduria a Maruggio, in provincia di Taranto. Per cause in corso di accertamento, in prossimità di un incrocio, si sono scontrati un fiat Fiorino e una lancia station wagon. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze del 118 che hanno soccorso i tre feriti. Per il più grave è stato disposto il trasferimento all'ospedale Santissima Annunziata in codice rosso. Gli altri due, meno gravi, sono stati medicati all'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria.

L'incidente

Il grave incidente, l'ennesimo su questa strada, si è verificato all’incrocio della Manduria-Maruggio all’altezza delle contrade Pozzi-Cardinale. Le due vetture si sono scontrate all'atezza del bivio che porta a Uggiano Montefusco, particolarmente insidioso per la scarsa visibilità e per questo teatro, già in passato, di numerosissimi incidenti anche mortali. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Manduria e gli agenti della polizia locale che ricostruiranno la dinamica dello scontro.