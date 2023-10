​Sola in casa e a digiuno da giorni, i poliziotti portano da mangiare all'80enne Luigia: «Siete bravi»

Senza cibo da due giorni, indebolita e sola, è stata soccorsa da due agenti della polizia di Stato che le hanno portato da mangiare. È quanto accaduto ad Andria a Luigia, 80 anni, un passato da infermiera.

La donna, che vive al primo piano di un edificio del centro cittadino, non ha parenti che possano accudirla e ha gravi difficoltà motorie.

Il racconto

«Mi hanno aiutato e portato qualcosa da mangiare», racconta l'anziana.

Hanno raggiunto la pensionata che ha confidato, con qualche imbarazzo, di non aver toccato cibo per due giorni perché impossibilitata a uscire di casa. Gli agenti l'hanno tranquillizzata e l'hanno assistita durante la consumazione del pasto. «Siete stati bravi», è stato il grazie di Luigia agli agenti che sono tornati, nei giorni successivi, per farle compagnia e assicurarsi che stesse bene.