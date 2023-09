Raggira l'anziana e si fa consegnare oro, gioielli e fedi: arrestato truffatore

Aveva raggirato una anziana di Bari, facendole credere che la nipote si trovasse in una situazione di pericolo per la quale era necessario darle soldi e oggetti preziosi. Così, mentre uno dei complici intratteneva la donna al telefono, il truffatore si è fatto consegnare 400 euro in contanti, oro dal valore di 7mila euro (comprese due fedi nuziali) e una carta di credito con codici di sblocco, con cui successivamente ha prelevato mille euro.

La truffa a giugno a Bari

I fatti sono successi in viale Salandra, nel quartiere Picone di Bari, la mattina del 3 giugno. Le indagini sono partite dopo la denuncia della donna. Le investigazioni dei poliziotti della squadra mobile di Bari hanno così permesso di identificare il responsabile, un uomo di origini campane ora ai domiciliari a Napoli e già arrestato per un altro colpo messo a segno con le stesse modalità, pochi giorni dopo, a Lecce.

Truffatore rintracciato grazie alle telecamere

Gli inquirenti lo hanno rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno messo in evidenza alcune caratteristiche fisiche del responsabile - tra cui un tatuaggio su un braccio - e la macchina utilizzata.

Due elementi che coincidono con quelli raccolti dai poliziotti di Lecce e che hanno quindi permesso di rintracciare il truffatore. Non ancora identificati gli altri suoi complici.

«La tecnica adottata e ormai consolidata è sempre la stessa», scrivono gli inquirenti. «I malviventi studiano in maniera approfondita la vittima, individuata sempre tra le persone più vulnerabili perché anziane o semplicemente sole; riescono, in qualche maniera, a recuperare informazioni di carattere personale, quali il numero di cellulare, il nome di un parente, e poi, simulando un finto incidente», o solo la necessità di consegnare un pacco, «ingannano la vittima, facendosi consegnare anche ingenti somme di denaro o altre utilità».