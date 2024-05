Autodemolizione abusiva trasformata anche in discarica: scatta il sequestro e una denuncia. I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari in collaborazione con il Comando Stazione Carabinieri di Gioia del Colle, hanno sequestrato, nei giorni scorsi, un’area dove veniva esercitata abusivamente l’attività di autodemolizione trasformata in una vera e propria discarica in cui venivano raccolti, recuperati e smaltiti rifiuti speciali, pericolosi e non.

Nell'area di circa 11mila metri quadrati sono stati trovati veicoli fuori uso e parti di essi, assali di autocarri; pneumatici fuori uso per una estensione di circa 290 mq e altezza di 2 m; rifiuti plastici in parte combusti su di un’area di 1500 mq; 3 cumuli di rifiuti di materiale legnoso, vetro, parti di autovetture; cassoni contenenti rifiuti metallici e guarnizioni derivanti dall’attività di autodemolizione; motori, cisterne e fusti contenenti olio minerale esausto e batterie.

Sia l’attività di autodemolizione che quella di gestione di rifiuti erano svolte senza alcuna autorizzazione: i gestori dell'impresa infatti erano abilitati soltanto all’attività di traino e soccorso stradale e autotrasporto.

L’autore degli illeciti è stato denunciato per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.