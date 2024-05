I Pinguini Tattici Nucleari fanno impazzire Bari: nello show anche un omaggio alla Palestina. E arriva una proposta di matrimonio

I Pinguini Tattici Nucleari fanno impazzire Bari. Quasi 10mila persone in due serate al Palaflorio, entrambe soldout. Per Riccardo Zanotti e soci, il tour nei palazzetti - in attesa di quello negli stadi del 2025 - è un successo. Soldout praticamente ovunque e Bari non ha fatto eccezione nelle due serate di venerdì e sabato. Uno spettacolo che diventa immersivo per chi vi assiste. Qualcosa in più di un concerto. Tanto che proprio nel capoluogo pugliese scatta anche la proposta di matrimonio. Alcuni ragazzi, con dei cartelloni, hanno richiamato l'attenzione del frontman, poi la richiesta di cantare "L'emozione non ha voce" di Adriano Celentano. E qui un ragazzo tra il pubblico, che era nelle vicinanze del palco, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata.

E' arrivato il sì.

Per il resto uno show di circa due ore, con oltre venti brani e un medley. E non manca la politica internazionale, quando Elio declama una poesia per perorare la causa palestinese e chiede al pubblico - che lo accompagna - di far sbattere le chiavi, in segno di protesta. Zanotti conquista Bari andando oltre il concerto: compare in Tribuna Sud durante un pezzo, la band coinvolge la gente in ogni brano. Tanti i successi eseguiti live: da Ringo Starr (terzo posto a Sanremo nel 2020, con l'esplosione del gruppo) a Pastello Bianco, per arrivare a Ridere e Scrivile Scemo. Ma anche alcune canzoni meno conosciute al grande pubblico: Lake Washington Boulevard e Dentista Croazia, ad esempio. Così i Pinguini hanno conquistato Bari in due serate di maggio.