Il New York Post celebra le foto più belle alla Luna: ce n'è una scattata in Puglia

Il New York Post premia i 18 migliori scatti della "Flower Moon", la "luna piena dei fiori", il fenomeno che si è osservato in tutto il mondo giovedì scorso. E tra le foto più belle ce n'è una scattata in Puglia, a Molfetta (e non troppo lontano da Bisceglie). La foto è del fotografo Davide Pischettola e ritrae la Luna su Torre Calderina.

Ai piedi della Luna la ballerina professionista Giuliana Squeo. Lo scatto è valso una menzione d'onore sul New York Post, che ha scelto una serie di fotografie (diciotto, per la precisione) arrivate da tutto il mondo. Torre Calderina, qui, è accanto a Rio de Janeiro, New York, Atene. E' la magia dell'arte di Pischettola.

Anche la Bbc e il canale spagnolo di National Geographic hanno voluto omaggiare lo scatto con la pubblicazione sui propri canali, all'interno di lunghi servizi sulla Luna dei Fiori.