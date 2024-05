Codice interno, la verità di Giacomo Olivieri sui voti dei Parisi: «A Japigia era una guerra»

«A Japigia c’era una guerra tra candidati». Lo scenario sulle elezioni baresi del 2019 arriva dalle parole di Giacomo Olivieri nell’interrogatorio dello scorso 6 maggio. L’ex consigliere regionale, accusato dalla Dda di Bari di voto di scambio politico-mafioso nella maxi inchiesta “Codice interno” ha chiesto e ottenuto un interrogatorio, arrivato poche settimane prima del decreto di giudizio immediato disposto dal tribunale. Il 2 luglio per 124 imputati inizia il processo che si appresta a segnare la storia politica e giudiziaria barese e pugliese. Tra di loro, c’è anche Olivieri, marito dell’ex consigliera comunale, Maria Carmen Lorusso, a cui sarebbero arrivati voti comprati dalla mafia. Per questo, e per altre accuse, dal 26 febbraio Olivieri è detenuto: dopo una prima fase nel carcere di Brindisi, ora si trova in cella a Lanciano.

I verbali

Una circostanza che gli va stretta come ha affermato nel corso dell’interrogatorio davanti, tra gli altri, al procuratore capo, Roberto Rossi e ai pm dell’antimafia, Marco Dagostino e Fabio Buquicchio: «Su questa cosa veramente - dice l’indagato come si legge nel verbale di interrogatorio - diciamo ho 63 anni e come cittadino pensavo di aver acquistato anche dei bonus sulla mia condotta in questi 63 anni; per cui veramente do la testa contro le sbarre della prigione perché mi ritrovo in un regime di Alta Sicurezza con persone che sono tutti imparentati, genitori, fratelli con 'ndranghetisti o mafiosi, e non mi ritrovo in questo, Dottore, proprio sul capo 5 dell'imputazione, perché io in 63 anni non ho mai frequentato e non ho mai avuto a che fare con persone di malaffare, con persone mafiose o con pregiudicati».

Olivieri ha respinto l’accusa di aver chiesto e comprato voti dalla mafia. Ha ammesso di «aver dato buoni benzina «ma non sapeva che personaggi con cui avrebbe interloquito - scambi riportati nelle numerose intercettazioni pubblicate nell’ordinanza di custodia cautelare del gip Alfredo Ferraro - come Bruna Montani o Tommaso Lovreglio, il dipendente Amtab attiguo al clan Parisi, appartengono alla criminalità organizzata». Pertanto, seguendo la linea difensiva di Olivieri nelle due ore trascorse in procura - quando parla «di una guerra a Japigia», fa riferimento a uno scontro da candidati.

Incalzato dai pm, specifica: «La frase "c'è una guerra" era pieno di volantini elettorali, nel senso che e lo vediamo che Bellomo Gaetano, il fratello di questo Bellomo Gaetano non vota Maria Lorusso, votava un altro, gli altri votano altri al Municipio; cioè Japigia è un territorio, per la mia conoscenza politica, è un territorio dove i voti non si prendono perché c'è una densità di candidati pazzesca».

Buquicchio gli chiede: «Quindi la guerra sarebbe la guerra tra candidati?». Olivieri risponde: «Il macello di volantini e ci sono...». Insomma, secondo il principale indagato della maxi inchiesta, Japigia non sarebbe un ottimo territorio per la conquista dei voti. I magistrati poi lo incalzano anche su altre frasi emerse dalle intercettazioni sempre legate al quartiere di Japigia ma lui, l’avvocato civilista, con un passato nell’Italia dei valori, si dimostra inconsapevole, ignaro della mappa della criminalità nel rione: «Io Madonnella non so chi sono persone legate ai clan. Io, veramente, dottor Buquicchio, io Palermiti che sta Madonnella o sta a Japigia non lo so, io so solo che a Japigia questi, come dalle altre parti, non contavano nulla. Dall'altro lato noi abbiamo un riscontro alla fine di 12 voti che questi hanno, che Maria Lorusso ha su Japigia, 12 voti. Ecco perché mi sento semplicemente preso in giro da questo Lovreglio, perché Lovreglio mi riempie ed è lui che mi cerca».

Con il dipendente Amtab, contro cui la municipalizzata dei trasporti ha avviato una procedura di licenziamento, Olivieri racconta di essersi visto solo un paio di volte, peraltro su invito dell’esponente del clan Parisi.

Le cui parole vengono bollate da Olivieri come menzogne: «Io ripeto Lovreglio non lo cerco, cioè è vero mi avete letto quelle intercettazione, ma ce ne sono tante altre che testimoniano che io Lovreglio non lo cerco, che questo Lovreglio dice al cugino una serie di cose inesistenti. Dice al cugino che ha aperto un comitato elettorale a mia moglie; che ha messo delle ragazze a lavorare; che mi ha fatto ritrovare una macchina, una Porsche che non era la mia; che ha evitato che mi dessero mazzate; cioè tutto lui».

Se si tratti di fandonie lo accerteranno i giudici durante il processo che inizia tra quasi un mese. Intanto l’interrogatorio di Olivieri delinea un quadro quasi preciso di quella che sarà la sua linea difensiva. Assistito dagli avvocati Gaetano e Luca Castellaneta, il marito di Maria Carmen Lorusso ha raccontato ai pm di «aver perso contatti con quelle persone» dopo il 2019.

