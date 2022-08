Incendio nel bosco a Santa Teresa, nelle campagne comprese tra i centri abitati di Brindisi, Tuturano e Mesagne. Gli interventi sono ancora in corso, al momento è in azione anche un canadair. Diverse le squadre dei Vigili del fuoco che stanno operando per spegnere l'incendio. Fiamme alte e tanto fumo, per la valutazione dei danni si procederà probabilmente più tardi.