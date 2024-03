Choc in Puglia, cinque maialini abbandonati in una busta scoperti senza vita in un bosco

In un bosco situato tra Martina Franca e Alberobello, in Puglia, è stata fatta una scoperta agghiacciante. Una busta di plastica bianca nascondeva al suo interno cinque piccoli maialini, abbandonati probabilmente da un allevatore locale forse a causa delle loro condizioni di salute. Michelangelo Schiavone, un ispettore ambientale impegnato da anni nella protezione della natura nella Valle d’Itria, è stato colui che ha trovato e aperto il triste involucro.

Sfortunatamente, per i giovani maialini che sembravano essere nati da pochi giorni, non c'è stata alcuna speranza di salvezza. Al momento del ritrovamento, alcuni di essi erano già morti, mentre gli altri hanno esalato l'ultimo respiro poco dopo. «Avevano un respiro debole» ha commentato l’ispettore a Telebari, «probabilmente sono stati privati dell'ossigeno per troppo tempo. Una situazione orribile»