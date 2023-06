Rifiuti abbandonati: guerra dell'amministrazione. E il sindaco di Sannicola denuncia una cittadina

Guerra all’abbandono dei rifiuti. Ieri, una cittadina di Sannicola è stata beccata e denunciata proprio il sindaco Graziano Scorrano che ieri si è recato nella locale caserma dei carabinieri per elevare la querela. L’abbandono illegale è stato scoperto grazie alla segnalazione di un cittadino di Sannicola che si era accorto dell’insano gesto avvenuto nella zona industriale di Sannicola e aveva informato il Comune.

L'amministrazione comunale

«Ringrazio pubblicamente per la segnalazione un nostro cittadino il quale, accortosi di tale gesto, ha prontamente informato gli uffici preposti – ha dichiarato il sindaco Graziano Scorrano - Tolleranza zero per chi offende e sporca il nostro territorio».

Lo scempio di Lido Conchiglie

Non si può nemmeno parlare di tolleranza zero però, quando spostandosi in quel di Lido Conchiglie, la cui comptenza è invece del comune di Gallipoli, si continua ad assistere allo squallido abbandono di rifiuti nei pressi di quella decina di cassonetti che campeggiano proprio vicino alla sede della locale Pro Loco continuano a fare bella mostra di sé.

Materassi e altri arredi

Si parla di una strada provinciale, ovvero quella che collega Gallipoli con Santa Maria al Bagno e quindi estremamente battuta da turisti e salentini.

Ieri mattina insieme al “tutto e di più” che traboccava dai contenitori, si potevano ammirare anche materassi e altri arredi poggiati vicino. I cassonetti sarebbero a servizio di due ristorantini che si trovano sulla costa ma, rimanendo alla mercè di chiunque, altro non sono che un continuo specchietto per le allodole. Una spettacolo davvero squallido per una marina che dovrebbe essere colorata solo di verde di azzurro e profumare di mare. Piuttosto che di pattume marcio.