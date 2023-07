Salento, cinque gattini appena nati gettati per strada in un sacco nero. I volontari li salvano ma ora servono mamme per allattarli

Cinque gattini appena nati rinchiusi in un sacco della spazzatura e abbandonati. Sarebbero stati destinati a morte certa - e in realtà sono tutt'altro che fuori pericolo - se qualcuno non si fosse accorto della loro presenza e non avesse chiesto l'intervento dei volontari. La denuncia arriva da Taurisano, nel Salento, da parte di Tiziana Di Seclì, dell'associazione “Spirito randagio”.

Si cercano mamme gatte per allattarli

I gattini sono stati rinvenuti nella zona di via Machiavelli: nati da pochissimo, tanto che erano ancora sporchi di placenta, sono stati allontanati dalla mamma, rinchiusi in un sacco nero e abbandonati, con l'evidente intenzione di farli morire. Un'azione compiuta da persone senza scrupoli. Ora i volontari sono alla ricerca di una o più mamme gatte che possano allattarli, ma anche di persone disponibili a prendersi cura di loro. All'appello si può rispondere contattando il numero 3484734071.