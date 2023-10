Si laurea a 68 anni: «Ho quattro figli e altrettanti nipoti, quando mi sono iscritta non l'ho detto a nessuno». La storia di nonna Carmela

«Sono emozionatissima, non riesco a crederci neppure io». Carmela Bosco, 68 anni, quattro figli e quattro nipoti, si è laureata ieri in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (Dams) all’Unisalento. Di Campi Salentina, per una vita ha lavorato come fisioterapista a Lecce. Dopo la pensione la scelta di studiare. E la laurea, arrivata nei canonici tre anni. E pensare che quando ha deciso di iscriversi all’università non l’aveva neppure detto ai propri figli: «Ho pensato di aspettare almeno il primo esame. Mi sono detta: “Se va bene, glielo dico, altrimenti smetto”. Quell’esame andò benissimo». Come è andata bene la proclamazione ieri. Voto: 100, con una tesi sulla violenza di genere e il femminicidio in Sociologia della comunicazione, con la professoressa Irene Strazzeri. Applausi, l’abbraccio dei quattro figli, Luca, Gabriele, Francesca e Simone. Tra loro c’è chi viene da Milano e chi, addirittura, da Oslo.

Il racconto

«Non mi vergogno a dire la mia età», continua la dottoressa Bosco. «Ho compiuto 68 anni. Mi sono iscritta all’università soltanto dopo la pensione. Ho dovuto imparare anche a studiare con la didattica a distanza, ho sostenuto un esame quando ero a Milano da uno dei miei figli. Loro mi hanno aiutata tanto, mi hanno sempre supportata e poi mi hanno insegnato diverse cose sul come utilizzare il pc, perché con la dad per me non è stato semplicissimo». Un percorso meraviglioso, terminato ieri. «Mentre camminavo per i corridoi dell’università c’era tanta gente, che neppure conoscevo e mi faceva gli auguri per la laurea. È stato bellissimo, emozionante, non riesco neppure a spiegare quello che ho provato».

Al momento della proclamazione, è stata sommersa dall’affetto di chi c’era. E ieri sera ha festeggiato al Barroccio, a due passi dall’ateneo. Il segreto di Carmela è questo: ha 68 anni, è madre e nonna ma ci ha messo lo stesso entusiasmo di una ragazza.

«È stato particolare, ho imparato tanto anche io», racconta la professoressa di Sociologia, Irene Strazzeri. Ieri, subito dopo la laurea, per ringraziarla, Carmela le ha voluto regalare un lavoro all’uncinetto con le iniziali della docente. «Un gesto meraviglioso, un ricordo bellissimo». La parte finale di questo percorso le ha accomunate: «Non era un rapporto verticale - racconta la professoressa -, è stato diverso rispetto al solito. Lei era molto autoironica, io le ho sempre detto quanto credessi nelle sue capacità. In un certo senso ci siamo curate a vicenda. Carmela è una donna simpaticissima, ed è stata sempre molto determinata. Ha voluto con forza questa laurea e ci è riuscita».

Studiare dopo la pensione. Farlo per cultura personale, per sentirsi più ricchi, per capire meglio il mondo. E non soltanto per un semplice obiettivo lavorativo. Carmela, da ieri la dottoressa Bosco, ha avuto anche un’ottima carriera come fisioterapista. Si è realizzata, dalla vita ha avuto quattro figli e quattro nipoti. E quando la sua esperienza lavorativa è finita, ha deciso di tornare sui libri. Da Lecce arriva una storia che insegna tanto, anche agli altri ragazzi. Perché Carmela ha 68 anni soltanto sulla carta. E allora, auguri dottoressa.