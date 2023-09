In fiamme il bosco Buia: sei ore di lavoro per spegnere l'incendio

Un grosso incendio si è sviluppato ieri sera, attornoa alle 20.20, all’interno del bosco Buia, a Lequile.

L'intervento dei vigili del fuoco

Le alte fiamme erano visibili dalla Statale che conduce da Gallipoli a Lecce. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e Le operazioni di spegnimento si sono protratte sino alle due. Anche questa mattina i pompieri sono tornati nella zona per l’attività di bonifica.

L’opera di spegnimento, protratta per diverse ore, ha impedito l’ulteriore propagazione delle fiamme verso alcuni insediamenti industriali e urbani. Le cause che hanno generato il rogo sono in corso di accertamento.