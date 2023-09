Vasto incendio nella pineta, in azione anche un Canadair

Un vasto incendio è in corso in queste ore tra Casarano e Supersano, in contrada Masseria Macrì. Il rogo sta interessando una pineta, zone incolte e aree con macchia mediterranea, a non molta distanza dalla struttura ricettiva "Le Stanzie".

Si tratta di una zona particolarmente difficile da raggiungere: per questo motivo si è reso necessario l'intervento di un canadair che ha già effettuato diversi lanci prelevando l'acqua dal mare antistante la località di Mancaversa, marina di Taviano. Da terra stanno operando i vigili del fuoco e gli operatori della protezione civile.

L'altro incendio ad Alliste

Un altro vasto incendio è in corso alla periferia di Alliste. In fiamme è andata un’area di circa 20 ettari.