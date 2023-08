Vasto incendio in provincia di Taranto: bruciati cinque ettari di vegetazione. Interviene un canadair. Video

A fuoco l'area di Masseria Manampola a Martina Franca, in provincia di Taranto, nei pressi di una zona che va verso Grottaglie. L'area presenta circa 90 ettari di macchia mediterranea e copertura boschiva, al momento ne sono andati a fuoco circa cinque. Sul posto gli uomini della Protezione Civile della Regione (in servizio, il dirigente della Sezione regionale, Barbara Valenzano, i responsabili della Sala Operativa, Domenico Donvito e Augusto Capurso, la referente della Comunicazione ai cittadini Palma Schena che, unitamente a Nicola Lopane, stanno gestendo l'emergenza). Attiva anche la Polizia municipale di Martina Franca, per garantire la viabilità nei pressi dell'incendio.

I dettagli

L’incendio ha impegnato le squadre presenti sul posto su due fronti di fuoco, per una lunghezza totale di 400 metri e ha interessato 5 ettari di macchia, mettendone a rischio molti altri.

La zona estesa e impervia ha richiesto, per il tramite del Coau nazionale, l’intervento aereo di un Canadair, oramai concluso. Attualmente l'incendio è in bonifica.