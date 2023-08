Bidone della spazzatura in fiamme: scoppia l'incendio nel ristorante in centro a Gallipoli

Fiamme nel centro di Gallipoli: un incendio è scoppiato all'interno di un ristorante del centro storico. E' accaduto intorno alle 18 quando un fumo denso e nero si alzato in via De Pace: proveniva da via Garibaldi, dove ha sede il locale.

Le fiamme si sono propagate da un bidone della spazzatura, probabilmente causate da un mozzicone di sigaretta gettato al suo interno. Sul posto i vigili del fuoco che hanno immediatamente portato il bidone all'esterno del locale evitando così che si potesse propagare l'incendio. In pochi secondi le fiamme sono state domate: pochi i danni registrati, ma la paura tra il personale e la gente in giro per le strade della città bella è stata tanta.