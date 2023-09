Incendio nella notte, distrutte due auto della stessa famiglia

Due auto in fiamme nella notte a Supersano, nel Salento. L'incendio è scoppiato attorno alle 2.30 in via Aldo Moro ed ha interessato una Audi e una Suzuki S-Cross, entrambe appartenenti a un 39enne del posto.

Due auto distrutte dall'incendio

Il rogo ha completato distrutto i due mezzi, che erano parcheggiati fuori dall'abitazione dei proprietari. Ma le fiamme hanno anche danneggiato l'esterno dell'appartamento e una tettoia di legno e tegole.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza i mezzi. Il luogo dell'incendio è stato raggiunto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano, che hanno avviato le indagini insieme ai vigili del fuoco per scoprire se l'accaduto sia da ricondurre all'azione di qualcuno o se, invece, si sia trattato di un incendio di natura accudentale.