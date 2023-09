Incendio nella notte sulla strada panoramica: minacciato il bosco e l'edificio delle terme

Un vasto incendio ha interessato nella notte la parte superiore della strada panoramica di Santa Cesarea Terme.

Lo spegnimento

Attorno alle 22 due squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Maglie e Tricase, insieme con personale Arif, sono intervenute per un vasto incendio che ha interessato la parte superiore della strada panoramica di Santa Cesarea Terme.

Minacciato l'edificio delle terme

Le fiamme, alimentate dal forte vento e della folta vegetazione spontanea che raggiunge in diversi punti anche i due metri di altezza, hanno lambito l’impianto sportivo e l’edificio delle “Nuove Terme”. L’opera di spegnimento, protratta per diverse ore, ha impedito l’ulteriore propagazione delle fiamme verso l’area del bosco “Belvedere”. Le cause che hanno generato il rogo sono in corso di accertamento.