Addio Aldino, folla commossa ai funerali. Gli amici: «Resterai sempre con noi»

In centinaia hanno preso parte, questa mattina alle 9.30 in Duomo a Lecce, ai funerali del 29enne Aldo Gjoka, per gli amici “Aldino”, morto giovedì scorso nel tragico incidente stradale lungo la litoranea di Torre Specchia, marina di Melendugno.

Una folla commossa ha atteso l'arrivo del feretro, che è giunto in piazza Duomo portato a spalla, a turno, dagli amici più cari. Aldo era molto noto a Lecce, era un ragazzo gioviale che proprio per il suo carattere allegro riusciva a conquistare la simpatia di tutti. Proprio per questo, aveva tantissimi amici ed era amato e benvoluto da tutti.

L'incidente



Il motociclista è deceduto per le gravi ferite riportate nello scontro tra la sua moto e la Jaguar condotta da un 44enne.

Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti – effettuata dai carabinieri del comando di Vernole e dai colleghi di Melendugno intervenuti per i rilievi – in seguito dello scontro, l’auto è finita contro il guardrail, mentre la moto e il centauro sono andati ad impattare contro un muretto perimetrale di una proprietà privata, abbattendolo. Per terra i segni della tragedia: vetri in frantumi, pezzi di lamiera contorti e un palo dell’illuminazione pubblica divelto. Il mezzo a due ruote completamente distrutto nella parte anteriore, nell’impatto ha preso anche fuoco. A nulla purtroppo sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. Il giovane centauro è morto sul colpo.