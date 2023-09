Addio "Aldino", il messaggi sul web per il motociclista morto nell'incidente a Torre Specchia

Sono stati centinaia i messaggi di cordoglio sui social network per la scomparsa prematura di Aldo Gjoka per tutti "Aldino". Dopo la morte del 29enne albanese nato a Tirana, ma residente a Lecce da tanti anni, il popolo del web ha manifestato tutto il suo dolore per la morte improvvisa del leccese d’adozione, venuto a mancare ieri pomeriggio - 7 settembre - in seguito ad un incidente in moto avvenuto a Torre Specchia (marina di Melendugno) lungo la strada provinciale 366. A margine dello scontro fatale con una Jaguar, la tragica notizia si è diffusa rapidamente sui social generando lo sgomento di amici e conoscenti, che hanno dedicato un pensiero al giovane centauro tra post, reel e storie su Facebook e su Instagram.

Una grande ondata d’affetto nei confronti di un ragazzo dall’animo gentile che si era fatto amare e ben volere da tutti.

Sempre sorridente, socievole, solare, ma strappato alla vita troppo presto. Conosciuto dai più come “Aldino”, il giovane ha lasciato i genitori e la sorella nello strazio. Lo stesso tragico destino toccò 5 anni fa a Cristiano Spedicato, amico fraterno di Aldo Gjoka, che perse la vita in un incidente in moto a Lecce sulla circonvallazione all’età di 23 anni.