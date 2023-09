Incidente stradale nel Salento: moto contro auto. Morto un motociclista

Incidente mortale a Torre Specchia, marina di Melendugno, in Salento. Morto il motociclista in sella alla moto nel violento scontro con un’auto condotta da un uomo. Ancora in fase di accertamento cause e dinamica dell’impatto avvenuto intorno alle 19. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del comando di Vernole, insieme ai colleghi di Melendugno e agli agenti di polizia locale.

L'impatto

Secondo una prima parziale ricostruzione, a seguito dell’incidente l’auto è finita contro il guardrail, mentre la moto e il centauro sono andati ad impattare contro un muretto perimetrale di una proprietà privato, abbattendolo. Divelto anche un palo dell’illuminazione pubblica. Il giovane centauro è morto sul colpo.

Per terra i segni della tragedia: vetri in frantumi e pezzi di lamiera contorti.

Il mezzo a due ruote completamente distrutto nella parte anteriore. Nell’impatto la moto ha preso fuoco. Nel rogo sono andati distrutti anche i documenti del motociclista, rendendo così difficoltoso in un primo momento il riconoscimento.



Alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi chiamando la centrale operativa del 118 e i carabinieri. La scena ai primi soccorritori è sembrata subito molto grave. Sull’asfalto il corpo del ragazzo immobile. A nulla purtroppo sono valsi i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118 giunti sul posto dalla vicina postazione di San Foca. Il cuore del centauro aveva già smesso di battere: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Il conducente dell’auto in stato confusionale è stato invece accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.

I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Indagini in corso dei carabinieri.