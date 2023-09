Incidente nella notte: con la moto nella scarpata. Muore un operaio di 45 anni

Incidente mortale nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 settembre a Castelfranco Emilia, lungo la tangenziale. A rimanere vittima del sinistro è stato Paolo Garganese, 45 anni, residente a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, che era però originario di Monopoli.

La dinamica

Garganese stava percorrendo, a bordo della sua motocicletta, la variante alla via Emilia attorno all'una di notte. All’altezza di una curva ha perso il controllo della moto, ha urtato il guard rail ed è finito nella scarpata. Vani i soccorsi.

Operaio alla ditta PM di Crespellano, nel Bolognese, Garganese viveva da solo a San Giovanni in Persiceto. La salma non è stata sequestrata ed è già stata messa a disposizione dei familiari, per il funerale.