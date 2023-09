Permesso speciale per uscire dal carcere e lavorare: "pizzicato" a bere champagne in spiaggia

Permesso speciale per uscire dal carcere e lavorare, invece lui va a bere champagne in un lido di Porto Cesareo: arrestato di nuovo.

Il permesso era "speciale", ma non tanto da consentirgli di andare in spiaggia a bere champagne con gli amici: così un detenuto di 47 anni è tornato in carcere e ci resterà, dal momento che il suo permesso per uscire da Borgo San Nicola e andare a lavorare in ditta è stato revocato.

A scoprirlo intento a fare bisboccia con un gruppo di amici sono stati i carabinieridella compagnia di Campi Salentina,